07.10.2016, 15:08 Uhr

Neue Busspuren sollen Verkehr entlasten

SALZBURG. Bgm. Heinz Schaden (SPÖ) reagiert auf das mehrmalige Stau-Chaos in der Stadt und denkt die Einführung neuer Busspuren an, etwa in der Innsbrucker Bundesstraße im Stadtteil Maxglan. Auch auf der Sterneckstraße in Schallmoos, auf der Rudolf-Biebl-Straße in Lehen und vor der Himmelreichkreuzung könnten neue Busspuren entstehen.

Gefällt mir