ÖVP und GRÜNE kommen in Sonntagsfrage auf satte Mehrheit

20.12.2016, 18:00 Uhr

Bezirksblätter-Politbarometer: SPÖ verliert weiter Stimmen und landet auf dem vierten Platz – die FPÖ ist hinter ÖVP Zweitstärkste.

In der aktuellen Sonntagsfrage kommen die beiden Regierungsparteien ÖVP und GRÜNE derzeit auf eine satte Mehrheit von 57 Prozent. Das sind um knapp acht Prozent mehr als die beiden Parteien bei den Wahlen im Mai 2013 erreicht haben. Damit könnten sie ohne dritten Partner eine Regierung bilden – die neu gegründete Partei SBG von LR Hans Mayr muss nach derzeitigem Stand ohnehin fürchten, die Fünf-Prozent-Hürde für einen Einzug in das Landesparlament nicht zu schaffen.

FPS, NEOS und SBG schwach

In den drei Jahren seit Regierungsantritt hat die ÖVP als Landeshauptmannpartei ihre Nummer-eins-Position ausgebaut und liegt nun bei 38 Prozent – das sind neun Prozent (fast ein Viertel) über ihrem letzten Wahlergebnis. Mit 19 Prozent halten sich die GRÜNEN (um rund ein Prozent unter ihrem Wahlergebnis) stabil.Die SPÖ – bei der Wahl mit 23,8 Prozent noch deutlich vor der FPÖ und hinter der ÖVP auf Rang zwei ist auf zwölf Prozent abgesackt und damit hinter der FPÖ (21 Prozent und aktuell auf Platz zwei) auf Platz vier geschlittert.NEOS schaffen es nach derzeitigem Stand nicht in den Landtag, zittern muss auch die FPS von Karl Schnell – sie würde derzeit nur vier Prozent erreichen und damit den Einzug in den Landtag verpassen.