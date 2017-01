Weitere Wickeltische in der Stadt geplant

31.01.2017, 17:30 Uhr

ÖVP-GR Marlene Wörndl fordert mehr Wickeltische in öffentlichen WCs

SALZBURG (lg). Die Adaptierung der öffentlichen WC-Anlagen in der Stadt Salzburg im Hinblick auf Barrierefreiheit soll in diesem Jahr weiter vorangetrieben werden, wie Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) bestätigt. Kritik kommt von ÖVP-Gemeinderätin Marlene Wörndl, was die mangelhafte Anbringung von Wickeltischen in eben diesen öffentlichen WC-Anlagen betrifft. "Die Ausstattung in den öffentlichen WC-Anlagen ist mehr als spärlich, jetzt im Winter gibt es eigentlich nur das WC im Neutortunnel, das einen Wickeltisch hat, der sowohl für Mütter als auch für Väter zugänglich ist. Die öffentlichen WCs beim Hans-Lechner-Park, dem Preuschenpark und beim Umweltschutztunnel Liefering sind nur zwischen April und Oktober geöffnet", betont Wörndl. Unterkofler verweist darauf, dass "für das heurige Jahr bereits die Einrichtung von Wickeltischen – die dann auch für Mütter und Väter zugänglich sind – beim Mönchsberg beim Museum der Moderne,