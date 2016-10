Am 15. Oktober 2016 findet in der Sporthalle Alpenstrasse, Salzburg, der 1. Internationale Sissi Cup in Rhythmischer Gymnastik statt.

Beginn: 9.00 UhrMittagspause: 12.30 - 13.30 UhrSiegerehrung: ca. 20.00 UhrErwartet werden ca. 200 Gymnastinnen aus 11 Ländern (BG, CZ, CH, NL, SLO u.a.) im Alter zwischen 5 und 19 Jahren. Geturnt wird vorwiegend im Einzelwettkampf, aber auch 16 Gruppen sind am Start.TGU Salzburg u. Salzburger Fachverband f. Turnenfreiwillige Spenden