20.01.2017, 17:39 Uhr

Bei dieser Veranstaltung treffen die besten Nachwuchsspieler Österreichs aufeinander. Dabei konnte sich der junge Anifervomgegen meist ältere Gegner in der Gruppe 5 durchsetzen und gewann diese Gruppe mit insgesamt 6 Siegen. Damit steigt er zum abschließenden Turnier, das im April in Linz stattfinden wird, in die Gruppe 4 auf.