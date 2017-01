" AutoZum 2017 " in Salzburg

20.01.2017, 21:14 Uhr

Salzburg

Vom 18.01 bis 21.01.2017 fand die „AutoZum“ in Salzburg statt.Die Internationale Fachmesse für Autowerkstatt, Tankstellen, Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, findet alle 2. Jahre in Salzburg statt. Das Trendthema der Messe war in diesem Jahr „Vernetze Mobilität“Die Rahmenbedingungen im gesamten Automobilgeschäft, hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Die zunehmende Vernetzung wird die Gesellschaft verstärkt prägen. Die Bedeutung der anstehenden Entscheidungen für Unternehmen im bunten Geschäftsfeld der Mobilität elementar.Ca. 300 Austeller waren in diesem Jahr bei der Fachmesse vertreten, und informierten den Besucher über neue Produkte, Techniken und Geräten.

Für den Spaßfaktor wurde natürlich gesorgt, so konnte man sich bei einer Simulationsfahrt im Aston Martin oder beim Reifenwechsel wie bei der Formel 1 einen kleinen Einblick verschaffen.Salzburg stellt dank seiner verkehrsgünstigen Zentrallage und mit dem hochmodernen Messezentrum den idealen Messeplatz dar.Die Messe war für jeden Auto Schrauber oder Fan ein Besuch wert.