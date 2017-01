Digitale Bildung wird immer gefragter

29.01.2017, 17:07 Uhr

Startup Salzburg feierte in der Panzerhalle seinen ersten Geburtstag mit illustren Gästen.

Startup Salzburg feierte Geburtstag

SALZBURG (lg). Unter dem Motto "Lieber Chef sein als Chef haben" ist Startup Salzburg vor einem Jahr angetreten, um Salzburg zur gründerfreundlichsten Region Österreichs zu machen. Startup Salzburg versteht sich als Lotse oder Vernetzer, wenn es darum geht, potenziellen Jungunternehmern bei der Umsetzung der eigenen Geschäftsidee zur Seite zu stehen.Am vergangenen Mittwoch feierte Startup seinen ersten Geburtstag in der Panzerhalle in Maxglan - mit dabei illustre Gäste aus der kreativen Unternehmerszene, wie Investor, Autor und Querdenker Gerald Hörhan - bekannt als "Investment Punk" - und David Brych vom Youtube-, Vernetzungs- und Gründungsteam "5 IDEEN".

Zauberwort "Digital Literacy"

"Ich wusste bereits als Teenager, dass ich kein Durchschnittsleben der Mittelschicht führen will. Und ich erkannte rasch, dass nachhaltiger Erfolg harte Arbeit und Disziplin voraussetzt. An keiner Schule, an (fast) keiner Universität, lernt man den richtigen Umgang mit Geld oder wie man Geld richtig investiert. Mir ist die wirtschaftliche Bildung von jungen Menschen ein besonderes Anliegen, das versuche ich, mittels meiner Bücher und meinen Seminare zu zeigen", erzählt Hörhan, der in Harvard studiert und bereits als Investmentbanker in New York und Frankfurt gearbeitet hat. "Die gesellschaftliche Ordnung wird auf den Kopf gestellt, Bankdirektoren, Universitätsprofessoren oder Vertriebsexperten verdienen weniger, während junge Start Up Gründer in Berlin, Silicon Valley oder London Unternehmen aufbauen, die Millionen wert sind und ganze Konzerne bedrohen." Für den gebürtigen Wiener, der selbst zwar zur Miete lebt, aber mehr als 200 Immobilien besitzt, lautet das Zauberwort "Digital Literacy" - also digital gebildet. "Wer die New Economy versteht, also wer Digitally Literate ist, hat in diesem Umfeld gewaltige Chancen, die Wirtschaft zu revolutionieren und dabei viel Geld zu verdienen. Wer die New Economy ablehnt, sie nicht versteht, also Digitally Illiterate ist, wird unter die Räder kommen und verarmen. Digital Literacy ist das neue Arm und Reich", erklärt Hörhan.In Salzburg wurden im Vorjahr 1.788 Unternehmen gegründet. Nähere Infos finden Startups unter startup-salzburg.at