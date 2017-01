Dritter Ball der Gmundner Basket Swans

20.01.2017, 10:05 Uhr

Lassen sie sich vom Tanzforum Pinsdorf mit einer Showeinlage verzaubern. Mit etwas Glück nehmen sie auch noch einen schönen Preis aus unserer Tombola mit nach Hause. Kulinarisch werden Sie von den Partnern Seehotel Schwan, Catering Gruber und Bäckerei Hinterwirth verwöhnt. An den Bars der Basketswans im Foyer und Keller (Disco) treffen sich alle zu anregenden Gesprächen.Für Platzreservierungen und Kartenvorverkauf wenden sie sich bitte an Eva Steiner: Tel: 0664/1842531.Es gibt auch Karten an der Abendkassa.