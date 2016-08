Eine breite Vielfalt in beeindruckender künstlerischer Qualität

01.09.2016, 10:47 Uhr

Mit einer persönlichen Auswahl von mindestens 3 Veranstaltungen erhält man die Tickets ermäßigt um 25 %. Geboten wird hier große künstlerische Vielfalt auf höchstem Niveau. Das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der neuen künstlerischen Leitung von Eduard Matscheko wird ebenso im Kongress & Theaterhaus gastieren wie das weltbekannte Konzert- und Opernorchester, die Camerata Salzburg! Diese bietet ein wunderschönes Programm mit F. Mendelssohn Bartholdy und der Sinfonie h – Moll, mit W.A. Mozart, Divertimento in D-Dur KV 251 und der Symphonie in c-Moll Hob.I:52. von Joseph Haydn. Abwechselnd dazu lässt Thomas Raab im Pfarrheim den Metzger ermitteln bevor der Dichter Bodo Hell mit seinen Viehhüterkollegen literarisch und musikalisch auf den Almsommer 2016 zurückblickt.Brauchtum und Tradition spiegelt sich mit dem beliebten Salzkammergut Gstanzlsingen in dem Abo wider bevor die großen Adventveranstaltungen den Zauber der Weihnacht nach Bad Ischl holen. Attraktive Neujahrskonzerte runden das Ganze ab, und immer wieder dazwischen gibt es ganz besondere Highlights aus dem Jazz geboten, skandinavisch und eruptiv mit dem Arild Andersen Trio und im April sensibel ausbalanciert mit den profilierten Jazzmusikern des Frantisek Uhlir Team.Und nicht zu vergessen: Ein seltenes Stück der Operette in Bad Ischl: „Peter und Paul im Schlaraffenland“ von Franz Lehár!Freuen Sie sich auf einen vielfältigen Reigen an lokalen und internationalen KünstlerInnen, schmökern Sie in der neuen Abo-Broschüre und suchen Sie sich Ihre persönlichen Highlights.