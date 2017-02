Gewinnspiel: 5x2 Karten für den "Wüdara Ball" am 26. Februar

10.02.2017, 00:00 Uhr

BAD ISCHL. Was wäre der "Wüdara Ball" ohne eine Party auf dem Bad Ischler Hausberg? Um das gar nicht erst herausfinden zu müssen kehrt das Kultevent auch heuer wieder zu seinen Wurzeln auf die Katrin-Alm zurück.

Anmelden und Freikarten gewinnen

Am 26. Februar 2017 ist es wieder soweit – bereits ab 10 Uhr startet das die Wilderer-Party am Ischler Hausberg. Die "Wüdara" – in Tracht und mit schwarz bemaltem Gesicht – werden auch heuer mit der Seilbahn auf die Katrin gebracht. Der Preis für die Berg- und Talfahrt beträgt zehn Euro.Das Wilderer Downhill-Race und der Sirenenball der FW Bad Ischl in der Askö Eisstockhalle, gleich neben dem Downhill Race Gelände am Fuße der Katrin, sind dann sozusagen der krönende Abschluss des Wilderer-Sonntags in Ischl.Um euch den Besuch des Balls zu versüßen, gibt es auch heuer wieder ein BezirksRundschau-Gewinnspiel. Wir verlosen 5x2 Freikarten für eine Gondelfahrt mit der Katrin Seilbahn zum "Wüdara Ball" auf rund 1.400 Meter Seehöhe. Die Karten sind nur im Rahmen des "Wüdara Balls" am 26. Februar 2017 gültig und sind unter den Namen der Gewinner bei der Kassa (Talstation Katrin Seilbahn) hinterlegt.Die Sieger werden am 23. Februar per E-Mail verständigt.