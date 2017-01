Größwang trägt Mundartgedichte von Martin Schmoller vor

13.01.2017, 12:05 Uhr

BAD ISCHL. Am 19. Jänner wird Gerhard Größwang um 19.30 Uhr Mundartgedichte von Martin Schmoller in der Hotelbar der Villa Seilern in Bad Ischl vorlesen.

Der gebürtige Bad Ischler Martin Schmoller wurde als Verfasser von Mundartgedichten bekannt. Er war ein genauer Beobachter der Menschen und ihrer Eigenheiten und hat diese mit treffsicherem Sprachwitz in gereimter Form gestgehalten. Im letzten Herbst erschien eine Neuauflage seiner gesammelten Werke. Gelesen werden die Gedichte von Gerhard Größwang, der als langjähriger Leiter der Volksspielgruppe Bad Ischl sein Sprachtalent zum Einsatz bringen wird.