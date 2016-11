Lassen Sie sich verzaubern von der vorweihnachtlichen Stimmung am Laakirchner Stadtadvent von 10. bis 11. Dezember und genießen Sie mit Freunden und Familie gesellige Stunden in einer beschaulichen Weihnachtswelt.

Kunsthandwerk, Holzspielzeug bis hin zu Leckereien und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten finden sich auf dem Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, im Rathaus und in der Landesmusikschule wieder. Umgeben von der liebevollen Dekoration, bei festlichen Klängen der Bläserensembles und dem Duft von Leckereien kommt Behaglichkeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest auf.

Holzkunst aus Seiffen und Adventbräuche

Tolles Kinderprogramm

Die für ihre Holzkunst und Schauwerkstätten bekannten Spielzeugmacher und Holzkünstler aus Seiffen im Erzgebirge sind heuer zu Gast in Laakirchen. Echte Räuchermännchen, Nussknacker und wunderschöner Christbaumschmuck verzaubern große und kleine Gäste.Eine Besonderheit des Stadtadvents ist die diesjährige Sonderausstellung im neuen Rathaus bei der verschiedene Bräuche der Vorweihnachtszeit in Form eines Adventkalenders gezeigt werden.In der Landesmusikschule wird ein umfangreiches Kinderprogramm geboten mit einer duftenden Kinderbackstube, einer Eisenbahnausstellung des Modellbauclubs, einem Kasperltheater und kreativen Bastelmöglichkeiten mit der Landjugend.Ein besonderer Höhepunkt ist das Mitmachkonzert mit der bekannten Kinderliedermacherin Mai Cocopelli in der Landesmusikschule Laakirchen am Samstag, um 15:00 Uhr. Mit Liedern und Geschichten rund ums Schlittenfahren, Schneemannbauen und Keksebacken werden große und kleine Zuhörer auf das Weihnachtsfest eingestimmt.Der Laakirchner Stadtadvent zählt mittlerweile zu den schönsten und vor allem besinnlichsten Weihnachtsmärkten in der Region und wird Sie ganz bestimmt auf die "staade Zeit" einstimmen.Die Veranstalter OÖ Volksbildungswerk, Ortsgruppe Laakirchen um Ruth Sonntagbauer, Stadtgemeinde und Tourismusverband Laakirchen freuen sich auf Ihren Besuch.Samstag, 10. Dezember 2016, von 14:00 bis 20:00 Uhr,Sonntag, 11. Dezember 2016, von 09:00 bis 18:00 Uhr.Idyllische Winterfackelwanderung für “Groß” & “Klein”, am Sa., dem 10. Dezember 2016 , um 16:30 Uhr, vor dem Neuen Rathaus beim Feuerkorb. Dort werden auch die Fackeln für die Wanderung ausgeteilt. Die etwa einstündige Wanderung führt zu Aussichtspunkten, die einen Blick auf das weihnachtlich beleuchtete Laakirchen gewähren. Am Fraunberg lauschen die Wanderer den Klängen einer Bläsergruppe. Besonders für Kinder ist eine Fackelwanderung ein Erlebnis - bringt eure selbstgebastelten Laternen mit! Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt!