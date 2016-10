Lecker, Leicht und Cool

07.10.2016, 00:00 Uhr

Ist das Rezept Saiblingstatar mit Sauerrahmmousse, Frühlingskräutersalat und Gurkeneis

BEZIRK. Der Kochlehrling Sophie Scharf vom Weissen Rössl in St. Wolfgang präsentiert ein leichtes und leckeres Gericht. Für das Saiblingstatar werden folgenden Zutaten benötigt: 300 g Saiblingsfilet, 20 g Saiblingskaviar, 10 g Estragon, 26 g Olivenöl, Saft einer halben Zitrone, Salz und Pfeffer. Für die Zubereitung das Saiblingsfilet fein hacken, mit den restlichen Zutaten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bis zum Anrichten durchziehen lassen. Für das Sauerrahmmousse Crème Fraîche (60 g) und Sauerrahm (80 g) glatt rühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Eingeweichte und ausgedrückte Gelatine (1 ½ Blatt) in etwas Ober auflösen und mit den Milchprodukten angleichen, leicht geschlagenes Obers unterheben. Mousse mit Zitronensaft abschmecken, die Masse in eine Form von 30 cm x 11 cm abfüllen und gelieren lassen. Zum Anrichten Mousse mit einem Ring von 6 cm Durchmesser ausstechen. Als Boden für das Tatar dient das Pistazienbiskuit, welches wie folgt hergestellt wird. Zwei Dotter und etwas Öl glatt rühren. Zwei Eiklar mit 10 g Zucker und Salz zu einem cremigen Eischnee schlagen. 25 g Mehl und 25 g Maizena sieben, mit 7 g Pistazien vermengen und vorsichtig mit dem Dotter unter den Schnee heben. Masse auf ein, mit Backpapier ausgelegtes, Blech streichen und bei 210° C ca. 6 – 8 Minuten backen. Scheiben von 6 cm Durchmesser ausstechen. Sophie Scharf ist froh sich das Weisse Rössl als Lehrbetrieb ausgesucht zu haben, da sie hier viel lernen kann und das kulinarische Spektrum so breit gefächert ist. Das komplette Rezept finden Sie unter

Limettenkristalline60 g Zucker60 g WasserEtwas Zitronensäure1 LimetteZucker, Wasser und Zitronensäure aufkochen. Limette mit der Aufschnittmaschine in dünne Scheiben schneiden und vorsichtig in einen Vakuum-Beutel schlichten, mit dem heißen Läuterzucker übergießen, vakuumieren und auf Eiswasser abkühlen lassen. Limetten einige Stunden im Sud ziehen lassen (am besten über Nacht) und zum Trocken auf eine Silpatmatte auflegen und im Ofen bei 50° C trocknen.Gurkeneis20 g Trockenglukose6 g Zucker1 g Eisstabilisator40 g Wasser40 g Crème Fraîche12 g Honig170 g pürierte Gurken(ohne Schale und Kerne)1 g Limettensaft1 g OrangenzestenGlucose, Zucker und Stabilisator trocken mischen und im erhitzten Wasser auflösen. Zuckerlösung mit den restlichen Zutaten glatt mixen, in einen PacoJet Becher füllen und tiefkühlen.Kalamansidressing7 g Kalamansiessig2 g Honig8 g Wasser30 g OlivenölSalz, PfefferFür das Dressing alle Zutaten mit einem Schneebesen glatt rühren.Frühlingskräutersalat70 g Frühlingskräuter,gewaschen und gezupftFrühlingskräuter á la minute mit dem Kalamansidressing marinieren.Dill-Mayonnaise12 g Weißweinessig10 g gehackter DillSalz, Pfeffer, Zucker85 g Sonnenblumenöl20 g past. Eigelb