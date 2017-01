AT

Hoftaverne Ziegelböck , Lambacherstraße 8 , 4655 Vorchdorf AT

Der Musikverein lädt Sie sehr herzlich zur nächsten Veranstaltung, den Musikball am 28. Januar 2017 in die Hoftaverne Ziegelböck ein. Für Unterhaltung sorgt die Band „Nightfever“ und für ausgelassene Stimmung in der Gaststube „DJ Stephan“.