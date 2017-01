"The Leonhards" am 12. Jänner in der Villa Seilern

09.01.2017, 12:54 Uhr

BAD ISCHL. Am Donnerstag, 12. Jänner spielen ab 19.30 Uhr "The Leonhards" in der Hotelbar der Villa Seilern Vital Resort in Bad Ischl.

Axl Scheutz & Friend – ein englisch-österreichisches Duo der Spitzenklasse. Das Duo covert Songs aus den Genres Pop, Soul und Funk, komplettiert durch Eigenkompositionen aus der Feder von Brian Leonhard (Gitarre und Gesang). Den Groove liefert Axl Scheutz an der Cajon- eine Art Holzkiste, die "garniert" mit Becken oder Tamburin, dem Klangbild eines kompletten Schlagzeuges nahe kommt. Der Eintritt ist frei.