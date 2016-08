Vernissage in der Villa Seilern

29.08.2016, 12:21 Uhr

Kunstgenuss aber auch Spannung sind garantiert, ob man nun mitbietet oder bei freiem Eintritt einfach die prickelnde Atmosphäre einer Live-Versteigerung genießen möchte. Schließlich liegt das Geschehen in professionellen Händen: Auktionator wird auch heuer wieder Herr Anton Wilhelm vom Dorotheum Salzburg sein.

Am Sa., den 3. September, beginnt die Ausstellung mit einer von Kiwanis-Kunstexperten Helmut Loidl kommentierten Vernissage um 19 Uhr.Als besonderes Service bietet der Kiwanis Club Bad Ischl an, sich die Kunstwerke von z.B. ONA.B, Gunter Damisch, Michael Ferner, Margit J. Füreder, Maria Gruber, Robert Hammerstiel, Paul Jaeg, Peter Kubovsky, Nick Oberthaler, Anna Stangl, Hans Staudacher, Isa Stein und vielen anderen zwei Wochen lang in der Villa Seilern oder im Online Katalog in Ruhe zu Gemüte zu führen.