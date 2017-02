Wintermärchen am Kasberg

03.02.2017, 13:17 Uhr



Weitere Wintersaison-Highlights Kasberg 2016/17

Was Helmut Wittmann mitbringt, sind alpenländische Wintermärchen sowie Sagen vom Kasberg. Begleitet wird er musikalisch von Franz Bernegger, aber auch von zwei weiteren Märchenerzählern: Ursula Weber aus Bad Tölz und Mehmet Dalkilic aus Alberndorf. Beginn des Märchennachmittags ist um 14 Uhr.Beste Bedingungen zum Start der Semesterferien„Nicht nur Dank Helmut Wittmann herrschen am Kasberg märchenhafte Verhältnisse. Wir haben traumhafte Schneebedingungen, alle Anlagen und Pisten in Betrieb und wir sind somit bestens gerüstet für die kommenden Semesterferien“, so Christoph Spiesberger, Geschäftsführer der Almtal Bergbahnen.Dank der herrlichen Bedingungen im Skigebiet sind die Beherbergungsbetriebe im Almtal gut gebucht. „Alle Gäste erwartet in den kommenden Wochen bei uns im Almtal eine einzigartige Winterlandschaft mit absoluten Top-Bedingungen für Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhwanderer“, so Stefan Schimpl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Almtal-Salzkammergut. „Zimmer oder Ferienwohnungen gibt es vor allem noch für die dritte Februarwoche.“18.2.2017: Tag der offenen Tür: Blick hinter die Kulissen19.2 2017: Brunos Kinderschneefest mit Mai Cocopelli5.3.2017: Kasberg Gipfellauf11.3.2017: Der Kasberg kocht26.3.2017: KidsXBattle am Kasberg