Workshop: Ebensee soll familienfreundlicher werden

30.01.2017, 12:25 Uhr

EBENSEE. Die Marktgemeinde Ebensee will den Ort künftig noch familienfreundlicher gestalten. Dies soll mit dem Projekt „Audit familienfreundliche Gemeinde“ realisiert werden.

Bedarfserhebung bei erstem Workshop

Dieses bietet die Möglichkeit, die Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenfreundlichkeit auf den Prüfstand zu stellen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, um die Lebensqualität weiter zu verbessern. Gesucht werden noch Bürger ab 15 Jahren, die in einem ersten Workshop (und darüber hinaus) aktiv mitreden und mitgestalten wollen.Beim Workshop am Mittwoch, 8. Februar, im Trauungssaal des Rathauses erläutert Elisabeth Kumpl-Frommel von der SPES Familienakademie das Projekt. Dabei soll auch der Stand der diesbezüglichen Angebote und deren Bekanntheit in der Gemeinde erhoben werden. Ebenso werden Bedarf, Zielgruppen und die weitere Vorgehensweise ein Thema sein. „Familienfreundlichkeit fördert die Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort“, so Familienausschussvorsitzende Vizebürgermeisterin Franziska Zohner-Kienesberger. Interessierte können sich beim Bürgerservice der Gemeinde unter 06133/70510 oder per Mail an gemeinde@ebensee.ooe.gv.at anmelden.