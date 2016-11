Adventmarkt Gschwandt, wieder ein voller Erfolg!

28.11.2016, 23:24 Uhr

Auch für das kulinarische Erlebnis wurde zur Genüge gesorgt, niemand musste Hunger und Durst leiden. Die Vereine und Organisationen des Ortes bereiteten am Vorplatz und im Vorraum der Volksschule die verschiedensten Köstlichkeiten zu moderaten Preisen zu und im Mehrzwecksaal konnte man bei Tisch in Ruhe sein Essen und Trinken genießen.Am Freitag gab es auch die Möglichkeit zur stillen Einkehr in der offenen Pfarrkirche Gschwandt. Pfarrassistentin Anna-Maria MARSCHNER hat zu einer besinnlichen Stunde zum Anbetungstag mit schöner Musik zweier junger Künstler und selbst vorgetragenen, meditativen Texten zum Verweilen und Nachdenken eingeladen. Am Samstag fand dann um 16 Uhr die Adventskranzweihe in der Kirche statt. Da wurden auch die erworbenen Adventskränze aus dem gegenüber liegenden Adventsmarkt gleich mitgebracht und in einer feierlichen Andacht durch Pfarrer Alois KAINBERGER die Segnung vorgenommen.Anschließend konnte man den Adventsbeginn dann bei Musik und gemütlicher Plauderei am Adventsmarkt ausklingen lassen.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Advent - Adventmarkt 2016