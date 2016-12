Adventsingen im Arkadenhof Huthaus HAAS!

16.12.2016, 23:24 Uhr

Eine der schönsten und stimmungsvollsten Abende in der Adventzeit ist wohl das Adventsingen im Arkadenhof des Huthauses HAAS / HELLMICH im Stadtzentrum Gmunden, zu dem am Freitag 16.12.2016 Karin und Harald HAAS eingeladen hatten. Mit Liebe und großem Aufwand wird jährlich der Innenhof des Hauses HELMIG/HAAS geschmückt und beleuchtet und ist der Öffentlichkeit frei zugänglich.Am heutigen Abend trat das Doppelquatett Edelweiß mit Sprecher Erich HASELBAUER mit einer besinnlichen halben Stunde in diesem besonderen Ambiente auf. Andächtig hörten die vielen Besucher den Klängen der 8 Männerstimmen zu und da war man sicher - Weihnachten ist nicht mehr weit. Erich HASELBAUER, der Sprecher des Doppelquartett Edelweiß wies in seinen Geschichten darauf hin und weckte auch das Bewusstsein, dass nicht überall nur Weihnachtsfrieden herrscht. Der gesangliche Abend wurde im Andenken an die erst kürzlich verstorbene Frau HELLMICH mit einem Lied von Hubert von Goisern: „De Tag de san scho kürzer warn, de Blattln falln schon von de Baum….“ beendet. Am Nachhauseweg kam der Mond gerade über dem Flachberg zum Vorschein und zauberte ein wahres Schauspiel in den schwarzen Himmel.Am kommenden Sonntag 18.12.2016 um 19:00 Uhr tritt das Doppelquartett Edelweiß im Anschluss an die Abendmesse in der Kapelle im Schloss Weyer in Gmunden auf. Mit dabei ist die Krauhölzl Musi mit Sprecherin Sandra GALATZ.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Advent - Adventsingen HAAS