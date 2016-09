AK Bildungsmesse im Schloss Cumberland Gmunden!

30.09.2016, 23:12 Uhr

Zur Freude der Veranstalter war der Run auf die AK Bildungsmesse am 29.9.2019 im Schloss Cumberland in Gmunden sehenswert. Mehr als 150 Besucher von ganz jung bis schon etwas reifer folgten der Einladung der Arbeiterkammer und informierten sich bei den zahlreichen Messeständen. Ob individuelle Beratung oder einfach nur Information, es wurde jeder Gast nach Wunsch bedient und mit entsprechendem Informationsmaterial versorgt. „Wie man sieht schätzen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine entsprechende Unterstützung für ihr berufliches Weiterkommen und so sind wir stolz, dass unsere Rechnung voll aufgegangen ist!“, so die zufriedene MIBA-Betriebsrätin und AK-Vizepräsidentin Elfriede SCHOBER, die auch die AK Messe eröffnete.29 oberösterreichische Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen mit kompetenten Mitarbeiter/innen präsentierten in Gmunden ihre Angebote. Der Bildungstalk, bei dem das Projekt zur Nachholung eines Lehrabschlusses „Du kannst was!“ vorgestellt wurde, war ein Teil des Rahmenprogramms und erfreute sich regen Besuches. Aufgelockert wurde die Veranstaltung mit Auftritten des bekannten Kabarettisten Günther LAINER, der sich als „GausL“ (Günther LAINER aus Linz) dem Publikum vorstellte. Unglaubliches Geschick mit Vorführungen im Balljonglieren und Wortwitz rissen die Zuschauer zu tosendem Applaus hin.Im Schloss Cumberland ist noch bei freiem Eintritt bis 12. Oktober 2016 die Ausstellung „Mein Weg zum Bildungsabschluss zu sehen. Sie informiert über das Nachholen von Bildungsabschlüssen, wie Matura oder Lehrabschluss für Erwachsene.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Bildungsmesse AK