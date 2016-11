28.11.2016, 11:59 Uhr

Christian Havel und die Köcker-Musi „wienern” den Klostersaal

TRAUNKIRCHEN. Grossartiger 12. Liederabend am 12. November in Traunkirchen - Christian Havel und die unvergleichliche Köcker-Musi gaben mit gehobenem Wiener Liedergut im restlos ausverkauftem Klostersaal Traunkirchen ein großartiges, das Publikum begeisterndes, Konzert.



Highlights waren die Instrumentalarrangements von Werken Herbert Pixner’s und Gesangsstücke wie Roberts Stolz’s Werke "Adieu, mein kleiner Gardeoffizier”, ”Ob blond, ob braun . . .”, "Ich muss wieder einmal in Grinzing sein” (Ralph Benatzky), "Heut’ kommen d’Engerl auf Urlaub nach Wien” (Franz Wunsch) und die köstliche Zugabe „Sag’ zum Abschied leise Servus” (Peter Kreuder), die das Publikum zum Mitsingen animierte.



In der Pause, sowie nach dem Konzert verwöhnte ein Heurigen Buffet der Lions Damen - der Reinerlös der Veranstaltung bleibt in der Traunseeregion.

