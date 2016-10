ERNTEMARKT - Was der Herbst so bietet!

03.10.2016, 21:39 Uhr

Ein kleiner, aber sehr feiner ERNTEMARKT mit dem Slogan „Was der erst so bietet" fand am Samstag 1.10.2016 am Gemeindeplatz in Altmünster statt. Über selbstgemachte Marmeladen, Fruchtsäfte, Schnäpse, Brot und Kuchen, bis hin zu kleinen herbstlichen Gschenken, Häckel,- und Strickwaren, Vasen aus Zirbenholz und Blumen und Gewächse aus den eigenen Gärten wurde zum Verkauf mit moderaten Preisen angeboten. Das Geschäft lief gut, die Sonne strahlte vom Himmel und lud auch die Besucher zur Rast ein.Ein kleiner Streichelzoo mit Hühnern, Kaninchen und Schafe lockte die kleinen Besucher an und auch ein Ritt auf einem Pony war möglich. Der Besuch war es auf alle Fälle wert!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Erntemarkt Altm.