Goldenes Ehrenzeichen für Josef Steinkogler

12.01.2017, 08:00 Uhr

LINZ, EBENSEE. Im Dezember verlieh Landeshauptmann Josef Pühringer das Goldene Ehrenabzeichen des Landes OÖ an Josef Steinkogler aus Ebensee.

Steinkogler kann auf eine sehr lange politische Laufbahn zurückblicken, die in der Marktgemeinde Ebensee begann. 33 Jahre war er Ortsparteiobmann und Vizebürgermeister, wurde 1990 ins oberösterreichische Landesparlament gerufen und fungierte ab 2009 als Bundesrat. Besondere Projekte, die seine Handschrift tragen, waren unter anderem die Modernisierung der Kaisertherme, die Salzkammergut-Landesausstellung 2008, das Schulzentrum Ebensee oder die Einführung der Mobilen Dienste flächendeckend im gesamten Bezirk Gmunden. Ebenso darf seine Unterstützung bei der Schaffung von zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen nicht unerwähnt bleiben. Steinkoglers hohe soziale Kompetenz zeigte sich auch 20 Jahre als Obmann des Hilfswerkes Salzkammergut, das sich unter ihm zu einem „Pfeiler" der sozialen Dienstleistung entwickelt hat.Sein engagiertes Wirken in vielen Bereichen, besonders auch in Arbeitnehmerfragen und im Tourismus wurde in breiten Kreisen der Bevölkerung sehr geschätzt, siehe 21 Jahre Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied der Sparkasse Bad Ischl AG und 23 Jahre Bezirksobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbundes.