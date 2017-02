Kinder Schikurs KIGA Gschwandt!

02.02.2017, 23:25 Uhr

Viele Eltern stellen sich die Frage: Wie motiviere ich mein Kind zu Bewegung, natürlich am Besten an der fischen Luft! Diese Frage stellte sich auch Petra SPITZBART, eine Mutter eines Buben des Kindergartens Gschwandt. Die Antwort lag eigentlich auf der Hand: je mehr Freunde dabei sind, umso leichter geht es und umso lustiger ist es!So setzte Petra SPITZBART ihren Gedanken, passend zur Jahreszeit, in die Tat um und organisierte für ihren Sohn und dessen Freunde einen Schikurs. Mit Unterstützung der Kindergartenleitung wurde gemeinsam mit der Schischule Kasberg ein Anfängerkurs ausgeschrieben. Mit dem niemand gerechnet hatte – 38 Kinder wurden angemeldet, ein Rekordergebnis. Leider überstieg diese Anmeldezahlzahl die Möglichkeiten der Schischule und so musste die Ausschreibung auf „Schulanfänger“ beschränkt werden.Am Montag, 30. Jänner war es soweit: 25 aufgeregte Kinder machten sich gemeinsam mit ihren Betreuern mit dem Bus, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Gschwandt, auf den Weg ins Schigebiet. Begleitet wurde die Kindergruppe von den Müttern Karin GRABNER, Petra STAUNDINGER, Petra SPITZBART und Urliopa Norbert GROBAUER. Ein wunderbarer sonniger Tag und vier äußerst nette Schilehrer erwarteten die Gruppe in der Kinderschiarena Kasberg. Die notwendigen Schipässe für Kindergarten Kids wurden und werden vom Land OÖ gefördert. Also stand einem tollen Schivergnügen nicht mehr im Wege.Der zweite Tag war bei leichtem Regen und Schneefall wettertechnisch eher ungünstig, was aber die Kinder nicht davon abhielt, das Tagesprogramm tapfer durchzuziehen. Der dritte Tag war wohl der aufregenste und spannenste. Das Abschlussrennens stand am Programm: in vier Gruppen gaben die kleinen Schiasse Alles und absolvierten das erste Schirennen ihrer Karriere, und das ohne Ausfälle! Bei der Heimfahrt im Bus war zunächst noch aufgeregte Stimmung, die aber bald in Müdigkeit und Erschöpfung überging.Am Donnerstag, 2. Februar 2017 fand dann die Siegerehrung im Kindergarten Gschwandt statt. Unter tosendem Applaus aller Teilnehmer überreichte Monika Weißmann, die Kindergartenleiterin von Gschwandt und Petra SPITZBART allen Siegerinnen und Siegern eine Medaille und eine Urkunde, die voller Stolz auch gleich im Fotoshooting in die Kamera gehalten wurde. Zu Recht – es waren großartige, aber auch anstrengende drei Tage sowohl für die Kids, als auch für die Betreuer. Petra SPITZBART bekam dann am Ende für ihre zündende Idee von den Kid`s ein „frühlingshaftes“ Dankeschön!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - in der Galerie - sonstiges - Schikurs KIGA