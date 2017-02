Kindermaskenball in Kurort

05.02.2017, 16:54 Uhr

Spaß und Freude beim Faschingsfest in der r. k. Kirche

Am Sonntag, 5. Feber 2017, fanden sich zahleiche Kinder aus Bad Tatzmannsdorf zum traditionellen Kindermaskenball im r. k. Pfarrsaal ein. Pfarrer Dietmar Stipsits freute sich über das zahlreiche Erscheinen der kleinen Prinzessinnen, Feuerwehrmänner, Spiderman, Marienkäfer, Zauberer etc. und deren Eltern sowie Großeltern. Die Kinder und Erwachsenen hatten viel Spaß und Freude an diesem lustigen und kurzweiligen Faschingstreiben.