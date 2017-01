Kinderschneefest in Gosau: Gute Laune trotz dichtem Schneefall

09.01.2017, 11:13 Uhr

GOSAU. Während Gosau im Schnee versank, wurde auf der Piste gefeiert: Hunderte begeisterte Kinder erlebten beim Kinderschneefest volles Programm bei dichtem Schneefall.

Zehn Spielestationen wurden im Gosauer Brumsiland beim Hornspitz aufgebaut. Von der Tubingbahn über Speed-Fahren, Pferdeschlittenfahren, Lama-Wandern, Kinderschminken, Fussball und vielem mehr wurde den Kindern und Eltern ganztags ein kostenloses Programm geboten. Jedes Kind bekam ein Sofortgeschenk und konnte zwischen einer Dachstein West-Sonnenbrille und einem Dachstein West-Tshirt wählen. Um 15 Uhr wurden dann Fischer-Skisets, Saisonkarten, Pistenbully-Fahren und vieles mehr auf der Dachstein West-Bühne verlost. Der Gosauer Bürgermeister Friedrich Posch betonte beim Interview, dass solche Events für Familien ideal zur Region passen und erfreute sich am Erfolg der Veranstaltung mit den Kindern und Eltern. "Auch die neuen Hotelprojekte sind ein wichtiger Meilenstein für Gosau", war der Bürgermeister begeistert."Das Gosauer Brumsiland ist die ideale Location für solch ein Fest. Wenn die Eltern mit den Kindern zu uns ins Skigebiet kommen wünschen Sie einen Tag lang unvergessliche Erlebnisse und wir versuchen ihnen dies täglich zu bieten. Beim Kinderschneefest leuchten die Augen der Kinder, egal ob bei den Lamas, beim Kinderschminken oder bei den Tubingreifen und genau das steht im Vordergrund – Spass im Schnee zu haben", so Vorstandsdirektor der Dachstein Tourismus AG Alfred Bruckschlögl.Das nächste Kinderschneefest findet in Gosau am Faschingsonntag, den 26. Februar 2017 statt. Es wird ein Fest rund um den Fasching mit Entertainment und vielen Spielestationen.Fotos: Dachstein Tourismus AG / Hörmandinger