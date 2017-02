Pfarr Frühschoppen Gschwandt!

05.02.2017, 20:30 Uhr

Viele helfende Hände ermöglichen Jahr für Jahr den bereits traditionellen PFARRFRÜHSCHOPPEN in Gschwandt im Pfarrsaal. Und jedes Mal wird diese Veranstaltung von einem anderen Ortsteil Gschwandt`s organisiert und durchgeführt. Am Sonntag 5.2.2017 war es wieder soweit. Diesmal war das Gebiet MOOSHAM/STEINBICHL an der Reihe.Recht viel Werbung bedarf es nicht mehr, aus allen Himmelsrichtungen strömten die Besucher herbei oder kamen direkt vom Kirchgang in den Pfarrsaal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Unter angenehmer Musikbegleitung wurden Neuigkeiten ausgetauscht, das Buffet wurde regelrecht gestürmt und Speisen, Getränke und ein reichhaltiges Kuchenangebot, zur Verfügung gestellt von den Köchinnen des Organisationskomitees, fanden reißenden Absatz. Die Fleischhauerei GRUBER Gmunden spendete einen schmackhaften Leberkäse, der ebenfalls rasch zur Neige ging..Der Reinerlös durch freiwillige Spenden kommt dem Projekt FAMUNDI (www.famundi.com) , einem Entwicklungsprojekt, dass die Familien in den Arbemnvierteln von Santa Cruz, Bolivien unterstützt, zu Gute.Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS