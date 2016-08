Spielplatzfest der SPÖ Bad Ischl bot viele Highlights

26.08.2016, 14:30 Uhr

BAD ISCHL. Viele Kinder sind mit ihren Eltern sind zum Spielplatzfest der Bad Ischler SPÖ in den Sisi-Park gekommen. Auf die Kinder wartete ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Würstlgrillen, Steckerlbrot, Dosenschießen, Sackhüpfen oder Wasserbombenwerfen.

Dazu kam noch das Angebot des Lipizzaner-Spielplatzes, der im Zuge der Landesgartenschau neu entstanden ist und vielfältige, neuartige Spielmöglichkeiten bietet. "Gerade Angebote für Familien und insbesondere für Kinder sind für das Zusammenleben in der Stadt von besonderer Bedeutung", stellt Bürgermeister Hannes Heide fest und freut sich, dass der Sisi-Park bei den Bad Ischlern überaus beliebt ist.Für die Organisation zeichnete Sozialstadträtin Ines Schiller verantwortlich: "Mir ist ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot wichtig. Mit den Spielplatzfesten wollen wir das unterstreichen und kommen dabei auch mit den Eltern ins Gespräch."Das nächste Spieltest des Bad Ischler SPÖ-Teams findet am Donnerstag, 8. September, um 15 Uhr am Spielplatz Aschau statt, wo wieder zahlreiche Aktivitäten auf die Besucher warten.