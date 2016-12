Teamwork in der Engelsbackstube im Kindergarten Gosau

13.12.2016, 08:00 Uhr

GOSAU. Die Kinder des Kindergarten Gosau luden im November ihre Mütter und Väter zum gemeinsamen Kekse backen ein. Die Küche des Kindergartens wurde kurzerhand zur Engelsbackstube umfunktioniert und neben den eifrigen Müttern wurden die Kinder auch von zwölf Vätern unterstützt.

Die Kekse wurden anschließend von den Kindern verpackt und beim Kekserlmarkt verkauft. Ziel der Backaktion war es, die Eltern als Bildungspartner in den Kindergarten zu holen, sie aktiv am Kindergarten teilhaben und mitgestalten zu lassen. Die zahlreiche Teilnahme, das Engagement und die Freude der Kinder und Eltern zeigen den tollen Erfolg der Aktion. Über die Verwendung des erzielten Erlöses wird in einem noch folgenden Kinderparlament abgestimmt.Fotos: Diakoniewerk