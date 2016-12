Volkshilfe und Ischler Pfarren luden zum gemeinsamen Kochen

05.12.2016, 12:37 Uhr

BAD ISCHL. Gutes Essen – egal ob süß oder sauer – ist die beste Basis für spannende Gespräche. Diese These wurde von Wohnen im Dialog der Volkshilfe schon mehr als einmal bewiesen.

Auch vergangene Woche führte die Volkshilfe gemeinsam mit der Gemeinde Bad Ischl und Gesunde Gemeinde Bad Ischl den katholischen und evangelischen Pfarren große und kleine Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen beim Kochen, Backen und Essen zusammen.

Indisches Menü zum Auftakt

Gestartet wurde die kulinarische Reise am 29. November in Indien. Chefkoch Manmohan Singh bereitete zusammen mit vielen Interessierten Ischlern ein dreigängiges indisches Menü aus Hühnersuppe, Butterhühnchen und indischem Milchreis zu. Beim gemeinsamem Essen erfuhren die Gäste viel von indischen Bräuchen und den kulinarischen Besonderheiten.Süß ging es am 2. Dezember weiter. Julia und Yasemin luden alle Ischler Kinder und Eltern zum zweiten gemeinsamen Kekserlbacken ein. Trotz Naschen zwischendurch, konnten alle kleinen Zuckerbäckerinnen und Zuckerbäcker am Ende einen Sack mit ihren süßen Kunstwerken mit nach Hause nehmen.„Es zeigt sich bei unseren Veranstaltungen immer wieder, wie wichtig es ist, gemeinsam etwas zu produzieren und dann auch gemeinsam zu genießen", erklärt Aysel Aksoy. "Besonders beim Kochen ist einfach Teamarbeit gefragt und wer einmal gemeinsam Kartoffel geschält oder Teig geknetet hat, kommt gar nicht umhin, ein gespräch zu beginnen."