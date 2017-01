Volksrodeltag St. Konrad - die Sonne lacht, die Piste ein Traum!

22.01.2017, 12:31 Uhr

Trotz eisiger Kälte kamen die Rodelfans aus allen Himmelsrichtungen herbeigeströmt und es gab 56 Einzelstarter, 18 Eltern-Kind Paarungen und 8 Paare beim Er und Sie Lauf. Im Zielraum tummelten sich viele Zuschauer und konnten sich bei einem Verkaufsstand mit Getränke stärken. Die Stimmung war toll und es gab eigentlich nur Sieger.Die Tagesbesten waren Karin KRONBERGER mit einer Zeit von 1:13:97 und Lukas KRONBERGER mit 1:12:73, beim Er und Sie Lauf hatten Karin und Lukas KRONBERGER ebenfalls die Nase voran. Bei der Eltern/Kind Klasse waren Bernhard und Elias STADLER erfolgreich, sie kamen dem gemessenen Mittelwert am nähesten.Natürlich gab es auch eine Siegerehrung, die im nahe gelegen Gasthaus SILBERMAIR in St. Konrad stattfand. Dort konnten die Klassensieger von TSV Obmann Peter HOFSTÄTTER und Sektionsleiter Christian ZEMSAUER ihre Pokale und Sachpreise entgegennehmen. Mit der Verlosung einer tollen Tombola unter allen Startern endete der Sportnachmittag.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltung - Volksrodeltag