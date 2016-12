Weihnachtsfeiern des Pens. Verbandes Gschwandt!

17.12.2016, 12:43 Uhr

Bereits am 13.12.2016 trafen sich die Stockschützen des Pensionistenverbandes Gschwandt in der Stockschützenhalle Gschwandt auf ein Weihnachtsstöckeln und anschließend zum gemeinsamen Weihnachtsfeiern. Alfred GEYERHOFER hat das Stüberl weihnachtlich dekoriert, Rudi WAMPL spendete zu seinem 60er ein köstliches Gulasch mit Gebäck, ein paar Getränke für jeden Anwesenden gab`s von der gemeinsamen Kasse und Peter SOMMER spielte auf seiner Steirischen auf. Gemütlich war es, wie lange es ging? Ja wenn Gschwandtner feiern ….?Am Freitag 16.12.2016 fand die Weihnachtsfeier des gesamten Pensionisten Verbandes Gschwandt im Gasthaus Silbermayr in St. Konrad statt. Mehr als 100 Mitglieder folgten der Einladung. Kurt VIERTBAUER als Vorsitzender konnte in seiner Begrüßung nicht nur alle Mitglieder, sondern auch viele Ehrengäste wie Bürgermeister Fritz STEINDL und Pfarrassistentin Anna-Maria MARSCHNER aus Gschwandt, Bezirksvorsitzender Gerhard MAYR, extra aus Gosau angereist und Ehrenvorsitzender Alois HABL willkommen heißen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte„Hausmusiker“ Rudi ASAMER und Weihnachtsgeschichten von Erni BINDER, Maria WITTCHEN, Gerti ASCHAUER und auch Gerhard MAYR lockerten den heiter, besinnlichen Nachmittag, der viel zu schnell verging, auf.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Weih.Feier.Pens.4816