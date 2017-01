155.000 Euro Budgetdefizit: Obertraun wird trotzdem investierten

31.01.2017, 11:51 Uhr

OBERTRAUN. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig das Haushaltsbudget der Gemeinde Obertraun für 2017 verabschiedet. Durch die weitere Aufwärtsentwicklung im Tourismus kann im Jahr 2017 mit Mehreinnahmen bei den Gebühren und Steuern kalkuliert werden. Zudem ist Obertraun eine der wenigen Gemeinden, die mit einem Zuwachs bei den Bundesertragsanteilen rechnen können. Trotz dieser Mehreinnahmen sieht das Haushaltsbudget für 2017 ein Defizit von 155.000 Euro vor.

Aufwärtstrend bei Nächtigungen

Projekte auf Zielgerade

Steinschlagschutz für den Koppenpass genehmigt

"Die Pflichtausgaben bei den Altenheimen und Krankenanstalten, aber auch die Beiträge für Haupt- und Berufsschulen, lassen trotz unserer seit Jahren straffen und sparsamen Führung des Gemeindebudgets keine weitere Reduzierung des Defizits zu", so Finanzreferent Bürgermeister Egon Höll.Überaus positiv entwickeln sich die Nächtigungszahlen in der südlichsten Gemeinde Oberösterreichs. 2016 stiegen die Tourismusnächtigungen gegenüber dem Vorjahr um weitere 3,7 Prozent auf 201.046. Vergleicht man die Statistik mit jener vor noch fünf Jahren, stiegen die Nächtigungen um satte 33 Prozent. Wobei natürlich die Eröffnung des Feriendorfes am Ufer des Hallstättersees im Mai 2012 einen wesentlichen Anteil daran habe.Einige Projekt wie der Radweg-Lückenschluss ins Ortszentrum und dem Ortsteil Winkl, die Sanierung der Leichenhalle oder das seit mehreren Jahren im Bau befindliche Hochwasserschutzprojekt werden in den nächsten Monaten finalisiert. Durch weitere Finanzzusagen wird es aber auch im kommenden Jahr möglich sein, einige wichtige Vorhaben in der Dachsteingemeinde zu starten. Nachdem für den Grundankauf des neuen Einsatzzentrums die Finanzen von 100.000 Euro bewilligt wurden, können auch die Detailplanungen und letzten Behördenverfahren in Angriff genommen werden. Dazu wurden für neue Einsatzanzüge der Freiwilligen Feuerwehr (11.000 Euro) und ein Geländefahrzeug für den örtlichen Bergrettungsdienst (36.000 Euro) die Finanzierungen mit Unterstützung des Landes OÖ. sowie Eigenmittel der Rettungsorganisationen sichergestellt.Seit Jahren bemühen sich die Gemeindevertreter auch um eine Absicherung des Koppenpasses gegen Steinschlag. Nunmehr wurde von der Wildbach und Lawinenverbauung der Finanzierungsvorschlag genehmigt. Insgesamt sind dafür 1,8 Millionen Euro notwendig, wobei aber von der Gemeinde ein Kostenanteil von 9 Prozent beizusteuern ist.Weitere Beschlüsse des Obertrauner Ortsparlamentes betrafen ua. Subventionen an die örtlichen Vereine und Organisationen, Sozialzuschüsse an Bedürftige und - ganz aktuell - die Vereinbarungen jenen 20 verschiedenen Grundeigentümern, damit auch in diesem Winter wieder eine Langlaufloipe gespurt und angeboten werden kann.