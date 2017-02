Arbeiter Samariter Bund: Neuer Vorsand der Gruppe Bad Ischl

06.02.2017, 08:00 Uhr

Altersgerechtes Wohnen und Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigung neue Schwerpunkte

Kooperationen und breites Aufgabenfeld

Neuer Vorstand, neue Projekte

BAD ISCHL. Seit 45 Jahren engagiert sich die Gruppe Bad Ischl des ASB im Sozialbereich. Der Schwerpunkt liegt im Transport von Menschen mit Beeinträchtigung, sodass diese die Möglichkeit haben bei für ihre Anforderungen ausgerichteten Einrichtungen eine Ausbildung bzw. Beschäftigung in Anspruch nehmen zu können und somit am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen zu können. Im Lauf der Jahre hat sich das Feld der Tätigkeiten stetig vergrößert und verbreitert. Bei der Gruppenhauptversammlung in Ebensee konnte die Gruppe Bad Ischl Bilanz über ihre Aktivitäten ziehen und wählte den Vorstand neu.Mit 160 Mitarbeitern und durchschnittlich 80 Zivildienern in den Dienststellen in Bad Ischl, Traun und Wels gelingt es dem Team unter Führung von Geschäftsführer Thomas Loidl vielfältige Aufgaben zu bewältigen und immer wieder neue Ideen aufzugreifen und zu entwickeln.In enger Zusammenarbeit mit dem Verein „ I bin I“ stehen in Ebensee die Tageswerkstätte „M3“ und Wohngruppe „Kolibri“ zur Verfügung. Das betreute Wohnen und "Essen auf Rädern" sind Aufgaben, die der Samariterbund in Bad Ischl übernommen hat. Die Gruppe war auch im Katastrophenhilfsdienst beim Hochwassereinsatz in Feldkirchen beteiligt. Mitarbeiter waren bei der Flüchtlingshilfe in Linz und Kufstein aktiv. Wert wird auch auf laufende Investitionen in den Fuhrpark und in die Ausstattung gelegt.Nun ist der neu gewählte Vorstand gefordert die zukünftigen Projekte bestmöglich zu unterstützen und voranzutreiben. Höchste Priorität haben dabei die Schaffung von altersgerechten Wohnformen und Wohnprojekte für Menschen mit Beeinträchtigung. Dem neuen Vorstand steht weiterhin Bad Ischl Bürgermeister Hannes Heide vor, sein Stellvertreter ist Wolfgang Neumüller. Im Vorstand sind weiters Gerhard Dubszka , Markus Hötzinger, Bürgermeister a. D. Herwart Loidl, Landtagsabgeordnete Sabine Promberger, Stadträtin Ines Schiller, Bürgermeister Markus Siller und Heidemaria Stögner vertreten. Für die Kontrolle zeichnen Friedrich Holzberger, Heidelinde Gächter, Ursula Leitner, Stadträtin Brigitte Platzer und Maria Reisenauer verantwortlich.