Auf Eis ins Schleudern geraten und mit Pkw überschlagen

07.01.2017, 16:24 Uhr

76-jährigem Pensionist überschlug sich mit seinem Pkw auf eisglatter Fahrbahn.

EBENSEE. Ein Pensionist lenkte am Samstagmittag, 7. Dezember, seinen Pkw auf der Salzkammergut-Bundesstraße von Bad Ischl kommend in Richtung Ebensee. Bei der Offenseeauffahrt geriet der Mann, wohl aufgrund der teilweise mit Eisresten bedeckten Fahrbahn, ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen geriet auf den Gegenverkehrsstreifen und überschlug sich in den Straßengraben. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Pensionist und seine 49-jährige Beifahrerin verletzten sich unbestimmten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte der Rettungsstelle Ebensee und des Notarztteams ins Landeskrankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Die Feuerwehren Roith und Ebensee führten mit insgesamt 20 Mann und vier Fahrzeugen die Fahrzeugbergung durch.