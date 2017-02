Bad Ischler Kirche bekommt 1-Million-Euro-Facelifting

14.02.2017, 15:00 Uhr

Ostern 2017 starten Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in der katholischen Stadtpfarrkirche "St. Nikolaus". Verein „Freunde der Stadtpfarrkirche Bad Ischl“ hilft bei Sanierung

Arbeiten in zwei Etappen

BAD ISCHL. Nach einer langen Planungsphase fällt jetzt der Startschuss für das notwendige "Facelifting" des Bad Ischler Gotteshauses. Die technischen Einrichtungen wie Strom, Heizung und Tonanlage sind in die Jahre gekommen und gehören vollkommen erneuert. Schäden an Böden und Fresken mit den Rissen müssen ausgebessert werden und die Fenster, Seitenaltäre, Mosaiken und historischen Kaiserstühle sollen wieder in neuem Glanz erstrahlen. Diese Arbeiten machen einen Großteil des Bauvorhabens aus. Zudem werden - wie berichtet - die liturgischen Orte künstlerisch neu gestaltet, die sich behutsam in das Gesamtbild einfügen werden und die seit einem halben Jahrhundert bestehenden provisorischen Lösungen ersetzen. 213.000 Euro entfallen dabei auf die Neugestaltung, die Sanierung wird gesamt 777.000 Euro kosten.In den Bereich des Hauptportals wird der historische Taufstein mit der Osterkerze versetzt, was die Rolle der Taufe als "Torsakrament" verdeutlichen soll. Es entsteht ein würdiger Feier-Ort für Taufen und Verabschiedungen, mit einem neu gestalteten Portal, das den thematischen Bogen zum Altarraum aufspannen wird, sowie einem erneuerten Schriftenstand und einer verbesserten Lichtsituation unter der Orgelempore. In dieser ersten Bauphase ist die Kirche über den Seiteneingang benutzbar.Ende August 2017 wird dann mit der Einrichtung eines dringend erforderlichen barrierefreien Seiteneingangs – für Kinderwagen und Rollstühle – begonnen. Weiters wird die Gewölbesanierung fertiggestellt, Elektrik und Bankheizung saniert, die undichten Fenster und die Mosaiken restauriert und der Altarraum in Angriff genommen. In dieser Zeit werden die Gottesdienste bis zum Advent in der Kalvarienberg-Kirche und im Pfarrsaal gefeiert, Trauergottesdienste in der Pfarrkirche Pfandl. Für die Wochentagsmessen steht hingegen weiterhin die Sakramentenkapelle zur Verfügung, die durch einen separaten Eingang zugänglich bleibt.Am 3. Adventsonntag 2017 wird Bischof Manfred Scheuer die Altarweihe feiern.