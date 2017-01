Bad Ischler SPÖ auf Kripperlroas

09.01.2017, 06:00 Uhr

BAD ISCHL. Zu einer gemeinsamen Kripperlroas in Reiterndorf und Perneck haben sich zahlreiche Mitglieder der Bad Ischler SPÖ-Fraktion mit Bürgermeister Hannes Heide aufgemacht und dabei tolle Beispiele der beeindruckenden Krippentradition in Bad Ischl besucht.

Nicht ohne Grund sind die Krippen im Salzkammergut ins Verzeichnis des immateriellen Welterbes in Österreich aufgenommen worden. Besichtigt werden konnten die Krippen bei August Putz im Hopfgarten, Ludwig Gratzer, Martin Neureiter und Leopold Schiendorfer in Perneck. Den Abschluss bildete ein Besuch bei Rainer Stadler in der Grazerstraße.