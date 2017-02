Bauschuttaufbereitungsanalge in Steeg

02.02.2017, 05:30 Uhr

BAD GOISERN (pg, km). Die geplante Errichtung einer Aufbereitungsanlage für Bauschutt ist in Bad Goisern derzeit ein großes Gesprächsthema. Genauer gesagt im Ortsteil Steeg, wo – nahe des Umspannwerkes der Energie AG – unweit des Seeufers auf dem ehemaligen Grundstück des Kellerwirtes besagtes Projekt umgesetzt werden soll. Gerüchte um die Aufbereitung und Lagerung von Asbest heizen die Spekulationen weiter an. "Es ist korrekt, dass derzeit eine Gewerbeverhandlung läuft, die sich mit der Errichtung einer Bauschuttaufbereitungsanlage beschäftigt", bestätigt Bad Goiserns Bürgermeister Peter Ellmer. Er repräsentiert in dieser Sache die betroffene Partei. "Dass wir mit Asbest arbeiten, stimmt überhaupt nicht", kommentiert Antragsteller Daniel Strobl, Erdarbeiten Strobl. Für weitere Auskünfte war der Bad Goiserer aber trotz mehrfacher Anfrage der BezirksRundschau nicht verfügbar. Wesentlich auskunftsreicher zeigte sich Bezirkshauptmann Alois Lanz: "Geplant sind eine Bauschuttaufbereitung mit mobilem Fels- bzw. Steinbrecher, Abstellplätze für Fahrzeuge und entsprechende Lagerplätze für den Bauschutt." Weil bei der ersten Verhandlung viele Unstimmigkeiten aufgetaucht seien, sollen nun bis zum nächsten Termin Verbesserungsvorschläge gemacht werden. "Die nächste Verhandlung findet frühestens im April statt", so Bezirkshauptmann Lanz. Er versichert, dass sich Sachverständige mit den entsprechenden Punkten auseinandersetzen werden.Die geplante Anlage würde sich knapp 100 Meter vom Seeufer befinden, somit also in der Seeuferschutzzone liegen (Details im "Zur Sache"-Kasten). "Eine Ausnahmeverordnung ist für den Hallstättersee derzeit noch nicht vorhanden", erklärt Karin Möstl, Abteilung Naturschutz des Landes OÖ., "eine solche ist jedoch bereits in Ausarbeitung." Ebenso liege Bürgermeister Ellmer zufolge bereits die richtige Widmung für das besagte Grundstück vor.Unter den Skeptikern ist auch die Energie AG, die das Umspannwerk Steeg betreibt. "Als wir das Kraftwerk gebaut haben, waren die Voraussetzungen anders. Wir haben also gewisse Vorkehrungen nicht getroffen", erklärt Michael Frostel, Konzernsprecher der Energie AG. So gab es also keine Vorkehrungen gegen zusätzliche Vibration und Staubentwicklung. "Es werden Beschädigungen der Anlagen und eine hiermit verbundene Einschränkung bis hin zu einem Ausfall des Betriebes befürchtet." Auch Anrainer hatten Bedenken wegen der Lärm- und Staubbelästigung geäußert. Ein Amtsarzt soll mögliche Gesundheitsrisiken ermitteln.Nach der Bestimmung derist jeder Eingriff in das Landschaftsbild und im Grünland in den Naturhaushalt an allen Seen samt ihren Ufern bis zu einer Entfernung vonverboten. Die Seeuferschutzzone besteht an. Sie gibt es bereits seit mehr als. Stellt die zuständige Behörde aber fest, dass die Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushalteswird, kann eine Seeuferschutzausnahmeverordnung getroffen werden. Diese Ausnahmen gibt es bereits amin den Gemeinden Altmünster, Ebensee, Gmunden und Traunkirchen. Eine solche ist auch für den Hallstättersee geplant. Dadurch können, je nachund fachlicher Vertretbarkeit,innerhalb der betroffenen Schutzzone