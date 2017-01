Bundesgymnasium Gmunden ist Mitglied in Österreichs größtem Netzwerk für Schule und Umwelt (ÖKOLOG)

16.01.2017, 16:29 Uhr

ÖKOLOG bietet hier ein vielschichtiges Entwicklungskonzept: Hauptpunkt ist natürlich die Vermittlung von Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein in allen Fächern, insbesondere auch im Hinblick auf die globale Verantwortung unseres Handelns. Die Grundsätze einer nachhaltigen Lebensweise sollen nicht nur vermittelt werden, sondern sollen auch in den Schulalltag einfließen.Ein weiterer wichtiger Aspekt ist aber auch die Gestaltung des Zusammenlebens in der Schule, das sich in Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung für Schülerinnen und Schüler ebenso ausdrückt wie im Schulklima.Eingebettet in den allgemeinen Wertekanon eines Gymnasiums hat das Bundesgymnasium Gmunden in vielerlei Bereichen bereits zusätzliche Vorarbeit geleistet: Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel „Gesunde Schule“ herrscht bereits eine hohe Sensibilität hinsichtlich Gesundheit. Seit 2014 ist die Schule Mitglied im deutschen Schulnetzwerk MINT-EC (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften- Technik – Excellence Center), was unter anderem zu einer intensiveren Behandlung von ökologischen Themen geführt hat. Das Konzept „Neue Autorität“ von Haim Omer wurde als Basis des sozialen Zusammenlebens implementiert.Die Mitgliedschaft im Ökolog-Netzwerk verbindet alle diese Themenbereiche und spornt zu einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Schule an.Herzliche Einladung zum Tag der Offenen Tür am 20. Jänner, 10 bis 13.30 Uhr.