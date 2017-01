Campen zu Weihnachten

11.01.2017, 11:05 Uhr

Christa und Karl Achleitner sowie ihre Buben Alex und Felix leben seit sechs Jahren in "Down Under".

LAAKIRCHEN, AUSTRALIEN. Die gebürtige Schwanenstädterin und der Laakirchner sind berufsbedingt schon länger im Ausland – Karl arbeitet ist General Manager einer Papierfabrik, die Verpackungspapiere aus 100 Prozent Recycling-Papier herstellt. "Wir sind 2007 durch Karls Job nach England gegangen und wollten eigentlich maximal zwei Jahre bleiben. Wir waren in Süd-Ost-England, in einem winzigen Ort namens Hythe. Aus den zwei Jahren sind es dann vier geworden – wir wären heute noch dort, wenn nicht das Angebot aus Australien gewesen wäre!", erzählt Christa Schwarz-Achleitner. Die Familie hat sich sehr an das Leben in Down Under gewöhnt. "Wir wohnen in einer sehr schönen Ecke in Sydney, direkt am Strand. Das Wetter ist einfach herrlich und es ist im Endeffekt das ganze Jahr über mehr oder weniger schön und zum draußen sein. Die Sonne ist hier viel intensiver und keiner geht ohne Sonnenschutz raus!" Die beiden Buben gehen noch in den Kindergarten, Alex fängt nach den Sommerferien – am 1. Februar - in der Schule an.

Santas in kurzen Hosen

Küche der Mutter fehlt

Weihnachten steht vor der Tür, das feiert auch die Familie Achleitner – allerdings etwas abgeändert. "Wir fahren zu Weihnachten wie jedes Jahr campen. Dezember ist die schönste und wärmste Zeit des Jahres, alle haben Ferien. Leider kommt mit der Hitze überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf, ganz egal, wie oft man 'Last Christmas' hört. Wir sind in Österreich mit weißen Weihnachten aufgewachsen und ich werde mich wohl nie an Santas in kurzen Hosen gewöhnen!" In Australien kommt "Father Christmas" erst am Morgen des 25. Dezember. "Jede Familie hat ein Glas Milch und Kekse für Santa sowie Karotten für die Rentiere aufgestellt, die dann am Morgen halb verzehrt von den Kindern gefunden werden – inklusive Packerl unterm Baum. Wir feiern allerdings traditionell österreichisch am 24. Dezember am Abend!" In Australien ist der Weihnachtsbaum meist aus Kunststoff, gegessen wird glacierter Schinken, Garnelen, Christmas Pudding und jede Menge Salate. Eines beeindruckt die Österreicher in Australien: die Gastfreundschaft. "Weil es ja jede Menge junger Familien gibt, die beruflich hier sind und keinerlei Familie in der Nähe haben, ist es auch üblich, von den australischen Freunden am 25. Dezember ab Mittag zum Feiern eingeladen zu werden oder man trifft sich mit den prall gefüllten Kühlboxen am Strand. Alles sehr relaxed und ein bisserl anders als daheim!"Auch 2017 werden die Achleitners ihre Verwandtschaft in Österreich wieder besuchen. "An Österreich oder speziell Gmunden vermisse ich die Freunde und Familie, und, dass jeder jeden kennt. Knödel kommen wohl sofort an zweiter Stelle und obwohl ich viel österreichisch koche, fehlt mir die Küche meiner Mutter. Dann sind da noch die Berge, die einem dann doch sehr abgehen, wenn der höchste Berg in Australien eher ein Hügel für österreichische Verhältnisse ist. An Australien würde ich definitiv das Wasser vermissen und die Freundlichkeit eines jeden", sagt Christa Schwarz-Achleitner.Alle Fotos: Privat