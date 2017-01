"Christen im Salzkammergut" feierten gemeinsamen Allianzgottesdienst

16.01.2017, 16:30 Uhr

BAD GOISERN. Vom 8. bis 15. Jänner fand im Inneren Salzkammergut die diesjährige Allianzgebetswoche statt.

Nach vier Gebetsabenden in den umliegenden Gemeinden bildete ein gemeinsamer Gottesdienst der „Christen im Salzkammergut“ am Sonntag den Abschluss, zu dem sich etwa 350 Christen der evangelischen Gemeinden Gosau, Bad Goisern, Bad Ischl und Ebensee, die Baptistengemeinde Bad Ischl und die Freie Christengemeinde Bad Ischl sowie der Hausgemeinde Bad Aussee in der evangelischen Kirche Bad Goisern versammelten.Der Leiter der Evangelischen Allianz Österreich, Hans Widmann, stellte kurz die Anliegen der Allianz vor. Ein Lutheranspiel führte zum Thema, das Pastor Tom Happel (Freikirche Traun) weiter ausführte: „Sola gracia, sola fide, sola Christus und sola scriptura!“ Gnade, Glaube, Christus und die Heilige Schrift sind die Säulen, auf die sich die christlichen Gemeinden gründen und die sie verbinden. Diese Verbindung war auch beim gemeinsamen Lobpreis und Gebet, dem anschließenden Kirchenkaffee und Mittagessen in der Grillvilla sicht- und spürbar.Diese geschwisterliche Allianz geht weiter: Einmal monatlich treffen sich die „Christen im Salzkammergut“ zum gemeinsamen Gebet. Nähere Auskünfte zu diesen AllianzGebetsTreffen unter info@bibellesebund.at