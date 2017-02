Eiszauber in Gschwandt bei Gmunden!

01.02.2017, 21:29 Uhr

Auch unser Heimatort wurde vom „Eis(s)regen“ nicht verschont. Schön und schaurig anzusehen, aber sowohl für Menschen als auch für die Natur gefährlich. Die Last des Eises läst Bäume, Äste und Sträucher brechen, die oft auch Straßen und Wege dann unpassierbar machen. Ein großer Dank gebührt allen Räumdiensten des Winters, speziell in den letzten Stunden. Die Straßen waren großteils eisfrei und ohne Einschränkungen zumindest bei uns in Gschwandt benutzbar.Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS