Elf Einbrüche in einer Nacht

29.12.2016, 17:23 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag, 29. Dezember, trieb ein unbekannter Täter sein Unwesen.

GMNUNDEN. Der noch unbekannte Täter brach im Stadtzentrum in einer Nacht gleich in elf Geschäftslokale ein. Mit einem nicht näher identifizierbarem Flachwerkzeug zwängte der Täter Eingangstüren und Fenster auf. So gelangte er in die Geschäfte. Abgesehen hatte es der Einbrecher vor allem auf Bargeld. Nur in einem der Geschäfte stahl er ein sehr wertvolles Jagdmesser. Insgesamt dürfte der Einbrecher zwischen 3000 und 4000 Euro gestohlen haben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 12.000 Euro.