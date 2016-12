Friedenslicht nach Geiselhöring

18.12.2016, 10:57 Uhr

Seit 1986 gibt es in Österreich die Friedenslichtaktion, die bereits zur Tradition geworden ist. Auch für die freiw. Feuerwehr in Altmünster, die am 24.12. das Licht des Friedens im Gemeindegebiet mit der Jugendgruppe verteilen wird.

Heuer wurde diese Tradition erweitert und das Licht nach einer feierlichen Segnung in der Pfarrkirche, einer Abordnung der Partnerfeuerwehr Geiselhöring (Bayern) übergeben. Dazu kam die Jugendgruppe der Partnerwehr nach Altmünster und nahm nach einer kleinen Feier in der Pfarrkirche, geleitet von Franz Benezeder, das Licht in Empfang.Vbgm. Josef Leitner und Vbgm. Franz Spiessberger betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung dieses Lichts und waren über die Initiativen der beiden Feuerwehren erfreut. Das Licht ein Zeichen des Friedens, der Partnerschaft und des Zusammenhalts soll in die „EU-Zentrale“ nach Brüssel getragen werden, um die Bedeutung der Botschaft zu verkünden.Unter der Leitung von Kreisbrandinspektor Werner Schmitzer, den beiden Vorständen Armin Springer und Sebastian Hansbauer wird das Lichtsymbol nach Geiselhöring gebracht und verteilt.Als gemeinsamer Abschluss, wurden den Jugendlichen aus Bayern, neben Verpflegung, ein Blick aus 30m Höhe über unsere wunderschöne Heimat und dem Traunsee mit der Teleskopmastbühne geboten.Ein Akt des Friedens, der zur Nachahmung animieren sollte.Bericht und Bilder: Feuerwehr Altmünster