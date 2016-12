GLAUBENSKULTUR: Die Weihnachtspyramide

24.12.2016, 10:49 Uhr

Liebe Freunde, wann tickt unser Herz an der Seite unseres Gottes, wann tickt es mit unserem Gott? Es schlägt dann im Gleichklang mit unserem Gott, wenn die Liebe regiert, nicht die weltlichen Gesetze und menschlichen Ordnungen von Arm und Reich, von Herrschenden und Beherrschten. In unseren Herzen wohnt Gott, wenn wir für Gerechtigkeit eintreten; Vorurteile, Anmaßung, Angst und Hass aus unseren Herzen drängen. Erst wenn unser Gottesbekenntnis als Auswirkung die Nächstenliebe zeitigt, können wir davon sprechen, dass Gott in unseren Herzen wohnt, unsere Mitte, unser Dreh- und Angelpunkt ist. Mag uns dies in den kommenden weihnachtlichen Festtagen wieder besonders bewusst werden, wenn sich die Figuren der Weihnachtspyramide um das Kind in der Krippe drehen. Das Kind in der Krippe als Mitte, als Dreh- und Angelpunkt haben, heißt: lieben wie Jesus, die Veränderung der ungerechten Zustände im Blick haben, seine Revolution auf das Reich Gottes hin weitertreiben. „Unmöglich“, sagt der Verstand? „Versuch es, es führt dich in alle Sinnhaftigkeit“, flüstert der Weihnachtstraum; es ist Jesu Traum und mit ihm Gottes Traum von einer neuen Welt!Ich wünsche uns allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.(Bild: SIKORA Weihnachtswelt)