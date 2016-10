Gmundner Schmankerlroas 2016!

02.10.2016, 00:02 Uhr

Am Freitag 30.9. bis Samstag 1.10.2016 fand in der Gmundner Innenstadt die erste Schmankerlroas statt. Verschiedene Geschäfte und Plätze luden zum Verweilen ein, "A guats Essen und Trinken mit einer husigen Musi an allen Ecken" machten den Aufenthalt in Gmunden zum Erlebnis. Natürlich trug das Spätsommerwetter auch seinen Teil bei und steigerte die Laune enorm. Temperaturen wie im August brachte so manchen zum Schwitzen. Aber es gab ja genug zum Durst löschen und zum Niedersitzen.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Schmankerlroas 2016