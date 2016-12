Heide bedankte sich bei Christbaumspendern

23.12.2016, 12:15 Uhr

BAD ISCHL. Auch heuer konnte die Stadtgemeinde Bad Ischl im Stadtgebiet mehrere Christbäume aufstellen, die von privaten Spendern zur Verfügung gestellt wurden. Diese Christbäume haben für viele Bad Bad Ischler eine große Bedeutung und sind für das vorweihnachtliche Erscheinungsbild der Stadt unverzichtbar.

Bürgermeister Hannes Heide dankte gemeinsam mit dem neuen Leiter des Wirtschaftshofes, Johannes Bauer, und Wolfgang Weinbacher vom Städtischen Wirtschaftshof den Christbaumspendern und überreichte als Dankeschön eine kleine Aufmerksamkeit. Der Baum in Pfandl wurde von Gudrun Khünl-Brady gespendet, im Kurpark von Rainer Kienberger und in der Kaiser Franz Josef Straße von Michael Scheiflinger. "Nicht nur den Spendern, auch der Stadtgemeinde ist geholfen, wenn die Bäume vom Wirtschaftshof abgeholt werden können. Wir freuen uns, wenn wir auch im kommenden Jahr wieder Christbaumspenden bekommen können. Ansprechpartner ist Wolfgang Weinbauer im Wirtschaftshof", so Bürgermeister Hannes Heide.