Am Freitag, 2. Oktober, findet um 17 Uhr eine Heil-Meditation in der Lourdesgrotte Ohlsdorf zugunsten der Hochwasseropfer von Lindach statt.



Öffne dein Herz und öffne dich der Selbstliebe, so wird deine Seele rein und das Licht in dir leuchten.



Die Liebe und der Glaube an uns selbst ist der Beginn zum Glauben an Gott! Schöne Worte des Friedens, Gebete und Gesänge werden deine Seele berühren. Du bist herzlich eingeladen.