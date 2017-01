HLA für Mode in Ebensee: Tag der offenen Tür am 20. Jänner

10.01.2017, 12:45 Uhr

Modeschule in Ebensee öffnet am 20. Jänner zwischen 10 und 16.30 Uhr wieder die Türen

EBENSEE. Die HLA für Mode in Ebensee bietet eine fünfjährige Ausbildung mit neuem Lehrplan, der sich an den Erfordernissen von Wirtschaft und Gesellschaft orientiert. „Persönlichkeitsentwicklung mit Produkt- und Modepräsentation“ wird in der Ausbildung besonders betont. Interessante Projekte mit bekannten Designern, Firmen, Institutionen oder Künstlern runden die Ausbildung ab. Die Schüler werden durch innovative Unterrichtsformen - zum Beispiel im kooperativen offenen Lernen (COOL) – in den Fremdsprachen Englisch und Französisch, in kaufmännischen Fertigkeiten und in modernen Computerprogrammen sowie im Fachbereich top ausgebildet. Die Modeschule Ebensee ermöglicht mit der Reife- und Diplomprüfung den Zugang zu einem Universitäts- oder Fachhochschul-Studium und bietet gleichzeitig die besten Voraussetzungen für den direkten Einstieg in die Berufswelt.